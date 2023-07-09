Из-за грозы в Сысерти и нескольких поселках Свердловской области пропал свет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области из-за грозы вечером 17 июля пропало электричество в Сысерти, селе Кашино, поселках Каменка, Большой Исток и Черданцево.Как сообщили в пресс-службе «Россети Урал», были зафиксированы технологические нарушения в распределительной сети 10 кВ. Аварийные бригады прибыли на место и в круглосуточном режиме стали проводить восстановительные работы в сетевом комплексе, поврежденном непогодой. Большей части жителей Сысертского и Белоярского городских округов электроснабжение восстановлено.Сейчас специалисты работают по точечным заявкам жителей по сети 0,4 кВ. В работе находятся несколько десятков заявок, в основном из Сысерти по улицам Орджоникидзе, Коммуны, Чернышевского, Розы Люксембург и Урицкого.В пресс-службе «Россети Урал» отметили, что при проведении ремонтных работ в некоторых случаях требуется локальный перевод нагрузки, в связи с чем могут быть кратковременные ограничения.