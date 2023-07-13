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Молодая екатеринбурженка погибла в горах Алтая

18.28 Понедельник, 17 июля 2023
Фото: соцсети
На Алтае погибла туристка из Екатеринбурга. Профессиональной альпинистке Екатерине Репиной было всего 27 лет.

О трагедии, произошедшей в красноярском парке «Ергаки», поведал интернет-ресурс «Kras Mash». Свой поход в Ергаки уралочка начала в первый день июля и собиралась покорять алтайские пики до 20 чисел месяца, но сегодня, 17 июля, на её странице в соцсети «ВКонтакте» появился печальный пост от её родных — просто траурное фото свечи, под которым сейчас друзья и знакомые оставляют свои соболезнования.

Горы таят массу опасностей, и чаще всего альпинисты погибают при падении с высоты, от сильных морозов или внезапно сошедших лавин. Но в данном случае девушку погубила атмосферное явление — молния. Екатерина погибла на месте, а ещё двое её спутников получили травмы.

Сообщается, что Екатерина Репина совершала восхождение на пик Звёздный в составе группы из четырёх человек. Внезапная перемена погоды и роковой удар молнии застал их на высоте 400 метров над уровнем моря.

Сейчас решается вопрос о спуске тела погибшей с горного склона в низину и транспортировки на родину, в в Екатеринбург.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:57 Частота полетов из Красноярска в Екатеринбург увеличится
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