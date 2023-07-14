Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области действует шесть лесных пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Шесть природных пожаров действуют в Свердловской области. По данным Авиалесоохраны, их площадь составляет 4 480 гектаров.
Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», три пожара площадью 3 707 гектаров действуют в Невьянском районе, один площадью 688 гектаров – в Верхней Пышме, один площадью 74 гектара – в Кировграде и еще один площадью 10,5 гектара – в Камышловском районе. Все пожары локализованы.
В области также тлеют торфяники. В Асбестовском округе зафиксирован очаг площадью 3,5 «квадрата», в Белоярском – очаг площадью 0,3 «квадрата» в 1,5 км от Растущий, в Сысерти – очаг площадью 300 квадратных метров в 5 км от Большое Седельниково, в ЗАТО Свободном – очаг площадью 2,4 квадратных метра в 6 км от Верхней Салды, в Кировском районе Екатеринбурга – очаг площадью 0,38 «квадрата» в районе улицы Мурзинская. Спасатели проливают и опахивают все торфяные пожары.
Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», три пожара площадью 3 707 гектаров действуют в Невьянском районе, один площадью 688 гектаров – в Верхней Пышме, один площадью 74 гектара – в Кировграде и еще один площадью 10,5 гектара – в Камышловском районе. Все пожары локализованы.
В области также тлеют торфяники. В Асбестовском округе зафиксирован очаг площадью 3,5 «квадрата», в Белоярском – очаг площадью 0,3 «квадрата» в 1,5 км от Растущий, в Сысерти – очаг площадью 300 квадратных метров в 5 км от Большое Седельниково, в ЗАТО Свободном – очаг площадью 2,4 квадратных метра в 6 км от Верхней Салды, в Кировском районе Екатеринбурга – очаг площадью 0,38 «квадрата» в районе улицы Мурзинская. Спасатели проливают и опахивают все торфяные пожары.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области горит 2 404 гектара леса
14 июля 2023
14 июля 2023
Екатеринбург снова накрыло дымом от лесных пожаров
12 июля 2023
12 июля 2023