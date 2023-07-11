Водитель легковушки погиб при столкновении с пассажирским автобусом в Свердловской области



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Серов автомобиль Renault Logan столкнулся с пассажирским автобусом. В ДТП погиб водитель легковушки.Авария произошла сегодня утром на 344-м километре автодороги. В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что произошло столкновение автомобиля Renault Logan и автобуса, двигавшегося по маршруту №509 (Краснотурьинск – Екатеринбург). Автомобиль и автобус двигались в попутном направлении. После столкновения легковушка съехала с дороги и перевернулась.В результате ДТП погиб водитель Renault Logan. В автобусе находились 17 пассажиров, никто из них не пострадал.В пресс-службе свердловской прокуратуры добавили, что пассажиров отправили на автобусе попутного направления.По факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.Также прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, которая обслуживает автобусный маршрут №509. Будет проверено, проводился ли техосмотр автобуса перед выходом на маршрут и проводился ли медосмотр водителя.