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В столице Урала мужчина напал на подростка из-за длинных волос
Скрин из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
В столице Урала на улице Юлиуса Фучика на подростка напал мужчина. По словам очевидцев, поводом стали длинные волосы юноши. Конфликт попал на камеру видеонаблюдения.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на свидетеля, все началось с того, что мужчина обозвал парней «волосатыми». Те в свою очередь отшутились и ушли в пиццерию. Казалось бы, на этом могло все закончиться, но мужчина по каким-то причинам пошел следом за подростками.
На камеру видеонаблюдения попал момент конфликта, когда конфликтующие были на выходе из заведения. На записи видно, как мужчина схватил одного из парней за шиворот и, предположительно, ударил в грудь, из-за чего у молодого человека порвалась цепочка на шее. После этого нападавший ушел.
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что информация о произошедшем была зарегистрирована в отделе полиции №12 Чкаловского района. Правоохранители обещали провести проверку.
Напомним, что 9 июля в Электростали двое мужчин нанесли 19-летнему парню «скальпированные раны» из-за зеленого ирокеза. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на свидетеля, все началось с того, что мужчина обозвал парней «волосатыми». Те в свою очередь отшутились и ушли в пиццерию. Казалось бы, на этом могло все закончиться, но мужчина по каким-то причинам пошел следом за подростками.
На камеру видеонаблюдения попал момент конфликта, когда конфликтующие были на выходе из заведения. На записи видно, как мужчина схватил одного из парней за шиворот и, предположительно, ударил в грудь, из-за чего у молодого человека порвалась цепочка на шее. После этого нападавший ушел.
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что информация о произошедшем была зарегистрирована в отделе полиции №12 Чкаловского района. Правоохранители обещали провести проверку.
Напомним, что 9 июля в Электростали двое мужчин нанесли 19-летнему парню «скальпированные раны» из-за зеленого ирокеза. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
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