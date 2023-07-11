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В столице Урала мужчина напал на подростка из-за длинных волос

10.32 Воскресенье, 16 июля 2023
Скрин из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
В столице Урала на улице Юлиуса Фучика на подростка напал мужчина. По словам очевидцев, поводом стали длинные волосы юноши. Конфликт попал на камеру видеонаблюдения.

Как сообщает «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на свидетеля, все началось с того, что мужчина обозвал парней «волосатыми». Те в свою очередь отшутились и ушли в пиццерию. Казалось бы, на этом могло все закончиться, но мужчина по каким-то причинам пошел следом за подростками.

На камеру видеонаблюдения попал момент конфликта, когда конфликтующие были на выходе из заведения. На записи видно, как мужчина схватил одного из парней за шиворот и, предположительно, ударил в грудь, из-за чего у молодого человека порвалась цепочка на шее. После этого нападавший ушел.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что информация о произошедшем была зарегистрирована в отделе полиции №12 Чкаловского района. Правоохранители обещали провести проверку.

Напомним, что 9 июля в Электростали двое мужчин нанесли 19-летнему парню «скальпированные раны» из-за зеленого ирокеза. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:32 В столице Урала мужчина напал на подростка из-за длинных волос
09:29 В Екатеринбурге на Московском тракте насмерть сбили пешехода
17:58 В Верхней Пышме День металлурга встретили спортивными состязаниями
17:23 В Первоуральске при столкновении с микроавтобусом пострадал водитель «Нивы»
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15:49 Для не сдавших ОГЭ школьников в Екатеринбурге индивидуально разработали образовательный план
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13:46 Свердловские куры заместят импортные яйца
12:38 На трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда Mercedes насмерть сбил пенсионера
11:34 В Екатеринбурге бывшая жена обвинила дьякона в истязании сына
10:39 В Свердловской области горят более 4,5 тысячи гектаров леса
09:35 Работникам НТМК пообещали единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей
21:04 В столкновении автобуса с легковушкой в Каменске-Уральском пострадали люди
20:51 Неизвестный станет знакомей участникам пешеходной экскурсии по Екатеринбург
20:02 Скотомогильнику села Курганова назначили хозяина
19:09 Воскресенье в екатеринбургском парке Маяковского будет экологичным
18:51 Девочка-подросток пострадала в ДТП на одной из улиц Нижнего Тагила
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