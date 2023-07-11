В Екатеринбурге на Московском тракте насмерть сбили пешехода

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге на 13-м километре Московского тракта Hyundai Getz насмерть сбил 53-летнего пешехода, который шел по дороге в попутном направлении.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в городской Госавтоиснпекции, за рулем иномарки была 38-летняя женщина. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась. Освидетельствование водительница прошла успешно – опьянение госавтоинспектора не выявили.Обстоятельства ДТП продолжают выяснять.Тем временем в отделении пропаганды ГИБДД напомнили, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. А при движении по краю проезжей части, идти нужно навстречу движению транспортных средств.