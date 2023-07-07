В столкновении автобуса с легковушкой в Каменске-Уральском пострадали люди

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Утренняя поездка в рейсовом автобусе закончилась для некоторых жителей Каменска-Уральского неприятным инцидентом. В представителя общественного транспорта врезалась легковая машина.ДТП в Каменске-Уральском случилось сегодня, 14 июля, в 09:20 утра. На нерегулируемом перекрестке улиц Привокзальная и Кунавина автомобиль марки «Лада» вопреки правилам дорожного движения не предоставил право преимущественного проезда автобусу марки «Богдан». Из-за этого и произошло столкновение.Пострадал один из пассажиров автобуса. Прибывшие на место происшествия медики приняли решение госпитализировать его. В городскую больницу увезли и мужчину 1998 года рождения, который сидел за рулём «Лады». Остальные пассажиры автобуса и его водитель не пострадали.