Девочка-подросток пострадала в ДТП на одной из улиц Нижнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На улице Алтайской в Нижнем Тагиле сегодня, 14 июля, произошло столкновение двух машин. В одной из них в момент аварии находилась несовершеннолетняя девочка, которая и стала единственной пострадавшей (к счастью, пострадавшей не сильно).Столкнулись легковушки — «Opel Astra» и «Lada Granta» примерно в 11:00. По имеющейся информации картина вырисовывается следующая: иномарка въехала в Нижний Тагил по пути из Верхней Салды в Екатеринбург. За её рулём сидел 19-летний молодой человек, а рядом с ним в пассажирском кресле ехала его 14-летняя сестра. В какой-то момент водитель «Опеля» — с его слов — увидел, что машина перед ним резко останавливается, и, чтобы уйти от столкновения, вывернул руль, выехав на встречную полосу. Там-то столкновение и произошло. Версию эту проверяют сотрудники Госавтоинспекции.Сестра молодого водителя иномарки в ДТП получила ушиб плеча. Бригада «Скорой помощи» осмотрела девочку на месте происшествия и необходимости в госпитализации не обнаружила. Стоит отметить, что если бы подросток не была пристёгнута ремнём безопасности, то ушибом могло и не обойтись.Что касается брата пострадавшей, то к своим 19 годам он уже зарекомендовал себя, как постоянного нарушителя правил дорожного движения. Как сообщает агентство новостей «Между строк», его водительский стаж составляет менее двух лет, но только за последний год он успел нарушить ПДД 14 раз! Для сравнения, второй водитель, управлявший автомобилем отечественного производства, имеет 14-летний стаж вождения, но за это время привлекался к административной ответственности за нарушения лишь однажды.