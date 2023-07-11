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В оздоровительном лагере в поселке Таватуй отравились дети
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В одном из оздоровительных лагерей в поселке Таватуй в Невьянском районе отравились дети. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.
Как сообщает Е1.RU, родители пожаловались на массовое отравление детей в лагере. По словам отца одного из заболевших, об отравлении сообщили родителям дети, а не сотрудники лагеря.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что дети обратились за медицинской помощью с жалобами на рвоту и боль в животе. Невьянская городская прокуратура организовала проверку.
Следственный отдел по Невьянску проводит процессуальную проверку. Для установления состояния здоровья детей истребуют и проанализирую медицинскую документацию. Планируется опросить представителей администрации детского лагеря и изучить распорядительные документы в сфере обеспечения безопасного пребывания детей в учреждении.
Как сообщает Е1.RU, родители пожаловались на массовое отравление детей в лагере. По словам отца одного из заболевших, об отравлении сообщили родителям дети, а не сотрудники лагеря.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что дети обратились за медицинской помощью с жалобами на рвоту и боль в животе. Невьянская городская прокуратура организовала проверку.
Следственный отдел по Невьянску проводит процессуальную проверку. Для установления состояния здоровья детей истребуют и проанализирую медицинскую документацию. Планируется опросить представителей администрации детского лагеря и изучить распорядительные документы в сфере обеспечения безопасного пребывания детей в учреждении.
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