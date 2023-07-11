Автомобиль сбил самокатчика в Екатеринбурге





– отметил читатель «Вечерних ведомостей». «Водитель пытался избежать столкновения, но самокатчик шансов не оставил»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автомобиль сбил самокатчика на перекрестке Блюхера – Комсомольская. ДТП произошло сегодня ночью.Как рассказал читатель «Вечерних ведомостей», водитель автомобиля Volvo ехал по улице Блюхера в направлении Комсомольской. На перекресток в этот момент вылетел парень на электросамокате.В ГИБДД добавили, что 23-летний самокатчик пересекал проезжую часть на красный свет. В результате его доставили в больницу с переломом основания черепа, пневмотораксом и переломом ребер.