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Автомобиль сбил самокатчика в Екатеринбурге
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге автомобиль сбил самокатчика на перекрестке Блюхера – Комсомольская. ДТП произошло сегодня ночью.
Как рассказал читатель «Вечерних ведомостей», водитель автомобиля Volvo ехал по улице Блюхера в направлении Комсомольской. На перекресток в этот момент вылетел парень на электросамокате.
В ГИБДД добавили, что 23-летний самокатчик пересекал проезжую часть на красный свет. В результате его доставили в больницу с переломом основания черепа, пневмотораксом и переломом ребер.
Как рассказал читатель «Вечерних ведомостей», водитель автомобиля Volvo ехал по улице Блюхера в направлении Комсомольской. На перекресток в этот момент вылетел парень на электросамокате.
«Водитель пытался избежать столкновения, но самокатчик шансов не оставил»,
– отметил читатель «Вечерних ведомостей».
В ГИБДД добавили, что 23-летний самокатчик пересекал проезжую часть на красный свет. В результате его доставили в больницу с переломом основания черепа, пневмотораксом и переломом ребер.
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