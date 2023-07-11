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В Екатеринбурге 16-летний велосипедист столкнулся с автомобилем
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге 16-летний велосипедист столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. ДТП произошло вчера около 16.00 на улице Колокольной.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, велосипедист ехал по улице Барвинка со стороны Кольцевой в сторону Краснолесья, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке Колокольная – Барвинка он заблаговременно не занял крайнее левое положение и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, двигающемся в попутном направлении.
Средств индивидуальной защиты на подростке не было. В результате ДТП он получил ушиб левого бедра, его доставили в ДГКБ №9.
Подросток пояснил сотрудникам ГИБДД, что во время движения не огляделся и не увидел движущуюся машину.
За рулем автомобиля находился 30-летний мужчина со стажем вождения 11 лет. Он рассказал, что ехал со скоростью около 40 км/ч. Неожиданно перед его машиной с правой стороны выехал велосипедист, столкновения избежать не удалось.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, велосипедист ехал по улице Барвинка со стороны Кольцевой в сторону Краснолесья, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке Колокольная – Барвинка он заблаговременно не занял крайнее левое положение и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, двигающемся в попутном направлении.
Средств индивидуальной защиты на подростке не было. В результате ДТП он получил ушиб левого бедра, его доставили в ДГКБ №9.
Подросток пояснил сотрудникам ГИБДД, что во время движения не огляделся и не увидел движущуюся машину.
За рулем автомобиля находился 30-летний мужчина со стажем вождения 11 лет. Он рассказал, что ехал со скоростью около 40 км/ч. Неожиданно перед его машиной с правой стороны выехал велосипедист, столкновения избежать не удалось.
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