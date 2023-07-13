В лесах Свердловской области снова ввели режим ЧС

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в лесах режим чрезвычайной ситуации регионального характера.Режим ЧС начал действовать уже с 13 июля. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначили министра экологии и природных ресурсов области Дениса Мамонтова.В департаменте информполитики региона заявили, что введение режима ЧС в лесах позволяет привлечь для ликвидации лесных пожаров максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня.Напомним, что 12 июля лесной пожар перекинулся на село Шайдуриха. Огонь повредил 41 строение. Погибла женщина, двое мужчин получили ожоги. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а также по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).