Во время грозы в Серове погиб мужчина





– сообщил полковник Горелых. «Личность погибшего полицией уже установлена – это местный житель, гражданин Захаров, 1981 года рождения. Его уже опознала прибывшая на место ЧП мать»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Серове вчера, 12 июля, разбушевалась непогода. Из-за града и сильного ветра произошел обрыв проводов. Эти провода взял в руки местный житель и получил смертельный удар током.Трагедия произошла на окраине Серова – улице Ферросплавщиков. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, около 30 минут в Серове был сильный град и ураганный ветер. Местный житель увидел, что произошел обрыв проводов, и подошел, чтобы убрать их с дороги. Он взялся руками сразу за оба провода и получил смертельный удар.Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть территориального ОВД в 20.15 от бригады скорой помощи, которая уже не могла помочь мужчине.Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил, что по факту гибели мужчины Серовским межрайонным следственным отделом проводится проверка. Тело мужчины направлено на экспертизу для установления точной причины смерти.Кроме того, ураган повредил в Серове большое количество деревьев, в домах пропал свет. Без электричества остались около 5000 человек, проживающих в частном секторе. Ведутся восстановительные работы.