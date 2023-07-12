Контролировать борьбу с пожаром возле Шайдурихи приехали руководители двух ведомств

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Невьянск из-за пожара под селом Шайдуриха выехал глава главного управления МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. Туда же направлен областной министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, — сообщает телеграм-канал «Екатеринбург ЧП».В районе развёрнут пункт временного размещения для эвакуированных жителей села Шайдуриха. Задача по обеспечению людей едой, водой, медикаментами возложена на местные власти. Рассматривается необходимость обращения за помощью к Центру медицины катастроф.В связи с катастрофической ситуацией временно ограничено движение транспорта по некоторым дорогам Невьянского района. Так, машины, следующие по автодороге Верхняя Пышма — Невьянск направляют в объезд опасного участка через село Аятское.