Случайно запершуюся старушку в Нижнем Тагиле освобождали спасатели

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Анекдотичная история произошла в Нижнем Тагиле сегодня, 12 июля. Одна пожилая горожанка умудрилась запереть саму себя в квартире, да так надёжно, что без спасателей не обошлось.В муниципальный центр защиты населения Нижнего Тагила женщина позвонила сама. Она объяснила, что на выходе из квартиры у неё стоят две двери, одна из которых захлопнулась. Запасного ключа не нашлось, поэтому пенсионерке и понадобилась помощь.Прибыв по указанному адресу, спасатели решили брать квартиру «штурмом», то есть — проникать в неё при помощи так называемой штурмовой лестницы. Благо, квартира, превратившаяся для старушки в ловушку, находится всего-то на втором этаже.Как пишет ВК-группа агентства новостей «Между строк», один из спасателей проник по лестнице через окно лоджии в квартиру и открыл коварную дверь. Всё это заняло считанные минуты.