Тонкий лист пенопласта стал причиной травмирования жителя Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Стройка — зона повышенной опасности, причём даже для тех, кто на ней не работает. В этом пришлось убедиться одному из жителей Екатеринбурга.Сегодня, 12 июля, примерно в 14:30, в Орджоникидзевском районе пострадал местный житель. Он проезжал на своём электросамокате по улице Краснофлотцев, когда сильным порывом ветра с территории сильным порывом ветра унесло большой лист пенопласта. При всей его «невесомости» сбежавший лист устроил беду. Он плашмя ударился о лицо мужчины, из-за чего тот потерял ориентацию и на скорости упал с электосамоката на асфальт. При падении мужчина сильно ударился головой и на какое-то время потерял сознание.Пострадавший подняться сам не смог. Ему помогли встать прохожие и молодая пара, проезжавшая в это время мимо стройки. Свидетели вызвали «Скорую помощь» и сотрудников ГИБДД.Но гораздо быстрее экстренных служб отреагировали представители застройщика. Они спешно убрали «следы преступления» — обрывки развалившегося при ударе о человека пенопластового листа, рабочим поручили внимательнее обращаться со стройматериалами, а с пострадавшим вступили в разговор, который больше напоминал моральное давление. И пока случайные прохожие пытались оказать мужчине помощь, промыть ссадины, сообщить о произошедшем родственникам, «строители» убеждали его, что он сам виноват, поскольку ехал без шлема. К тому же, они пытались убедить свидетелей, что улетевший с территории строительства лист был слишком тонок и невесом, чтобы причинить хоть какой-то вред.Подъехавшая, наконец, «Скорая помощь» увезла 49-летнего пострадавшего в больницу. У него многочисленные ссадины и ушибы конечностей и лица, есть подозрение на сотрясение головного мозга. Подъехавший позже экипаж ДПС взял данные пострадавшего и свидетелей, так что, вполне вероятно, дело закончится судебными разбирательствами.