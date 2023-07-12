В Свердловской области четырехлетняя девочка получила травмы при падении из кузова мотоблока

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В деревне Палецкова в Байкаловском районе во время ДТП из кузова мотоблока выпала четырехлетняя девочка. Она получила травмы. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.После праздника мужчина, женщина и ребенок возвращались домой на мотоблоке. Водитель мотоблока не обеспечил постоянного контроля за движением транспорта и врезался в препятствие.В результате девочка выпала из кузова и получила травмы. Сейчас она находится на лечении в хирургическом отделении Байкаловской больницы.