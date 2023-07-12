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В Свердловской области четырехлетняя девочка получила травмы при падении из кузова мотоблока
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В деревне Палецкова в Байкаловском районе во время ДТП из кузова мотоблока выпала четырехлетняя девочка. Она получила травмы. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
После праздника мужчина, женщина и ребенок возвращались домой на мотоблоке. Водитель мотоблока не обеспечил постоянного контроля за движением транспорта и врезался в препятствие.
В результате девочка выпала из кузова и получила травмы. Сейчас она находится на лечении в хирургическом отделении Байкаловской больницы.
После праздника мужчина, женщина и ребенок возвращались домой на мотоблоке. Водитель мотоблока не обеспечил постоянного контроля за движением транспорта и врезался в препятствие.
В результате девочка выпала из кузова и получила травмы. Сейчас она находится на лечении в хирургическом отделении Байкаловской больницы.
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