В Талицком районе 14-летний водитель мотоблока попал в ДТП

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Талицком районе столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и мотоблок «Кама». За рулем мотоблока находился 14-летний подросток.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель ВАЗ-2114 столкнулся с движущимся в том же направлении мотоблоком, которым управлял подросток. В кузове мотоблока в этот момент находились еще трое детей, одному из которых шесть лет, а другим двум по девять.14-летнего водителя и девятилетнего пассажира госпитализировали с травмами. Двум другим детям оказали разовую медицинскую помощь.Выяснилось, что владелец мотоблока, отец 14-летнего парня, поручил сыну вынести мусор с участка. После выполненного поручения подросток решил покатать местных детей на мотоблоке.Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности родителей мальчика по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей). В отношении отца мальчика также решается вопрос о привлечении к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортом человеку без прав.