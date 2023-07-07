Екатеринбург снова накрыло дымом от лесных пожаров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга снова жалуются на сильный запах гари и задымление. МЧС объявило предупреждение о смоге.По данным близкого к губернатору телеграм-канала «Не для протокола», дым пришел в город от лесных пожаров в Верхней Пышме (610 гектаров), Невьянском районе (103 гектара) и торфяных пожаров в Сысерти (400 гектаров), Кировском районе Екатеринбурга (один гектар) и Белоярском районе (2,6 гектара).МЧС рекомендует екатеринбуржцам закрывать окна квартиры и офиса, пить больше воды, максимально ограничить курение и физические нагрузки, избегать употребления алкоголя, отказаться от длительных прогулок, а также чаще проводить влажную уборку.При сильном недомогании, бессоннице или возникновении кашля следует обратиться к врачу.