Крупный пожар произошел ночью на Сибирском тракте в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Сибирском тракте сегодня ночью произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, горели деревянные поддоны и строительные бытовки. Тушение пожара осложнялось высокой горючей нагрузкой, сильным тепловым потоком и прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередач.В тушении пожара участвовали 47 огнеборцев, было задействовано 15 единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали только под утро – в 05.51.