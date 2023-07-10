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Крупный пожар произошел ночью на Сибирском тракте в Екатеринбурге
Скриншот видео ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге на Сибирском тракте сегодня ночью произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, горели деревянные поддоны и строительные бытовки. Тушение пожара осложнялось высокой горючей нагрузкой, сильным тепловым потоком и прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередач.
В тушении пожара участвовали 47 огнеборцев, было задействовано 15 единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали только под утро – в 05.51.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, горели деревянные поддоны и строительные бытовки. Тушение пожара осложнялось высокой горючей нагрузкой, сильным тепловым потоком и прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередач.
В тушении пожара участвовали 47 огнеборцев, было задействовано 15 единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали только под утро – в 05.51.
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