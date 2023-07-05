В Нижнем Тагиле вынесли приговор виновнику массового ДТП, в котором погиб человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле вынесли приговор водителю BMW X5, устроившему массовое ДТП, в котором погиб человек.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 29 ноября прошлого года водитель BMW X5 ехал по улице Челюскинцев, превысил скорость и допустил занос своей машины. После этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Niva. От удара BMW отбросило на Skoda Fabia и Hyundai Solaris. Автомобиль Chevrolet Niva при этом отбросило на крайнюю правую полосу, где он столкнулся с автобусом «ПАЗ», после чего машина врезалась в пешеходное ограждение.В результате ДТП водитель Chevrolet Niva – мужчина 1977 года рождения – получил проникающее сквозное ранение грудной клетки с повреждением легких от воздействия металлической трубы. Мужчина скончался на месте происшествия.Водитель BMW полностью признал свою вину и возместил моральный вред на сумму 1,2 миллиона рублей.Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновнику массового ДТП два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на два года. Также суд взыскал в пользу супруги и несовершеннолетнего ребенка погибшего 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.