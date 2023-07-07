В Серове пенсионерка упала в траншею

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Серове пожилая женщина упала в траншею, которая была разрыта для прокладки труб отопления. Инцидент произошел ночью 3 июля.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что пенсионерка проходила около дома №7 на улице рабочей Молодежи и упала в траншею, которую во время земляных работ разрыла подрядная организация для прокладки труб отопления.Серовская городская прокуратура организовала проверку из-за травмирования пожилой женщины. В ходе проверки прокуратура оценит законность действий должностных лиц организации, которая проводит земляные работы.