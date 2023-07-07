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В Серове пенсионерка упала в траншею
Фото: Вечерние ведомости
В Серове пожилая женщина упала в траншею, которая была разрыта для прокладки труб отопления. Инцидент произошел ночью 3 июля.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что пенсионерка проходила около дома №7 на улице рабочей Молодежи и упала в траншею, которую во время земляных работ разрыла подрядная организация для прокладки труб отопления.
Серовская городская прокуратура организовала проверку из-за травмирования пожилой женщины. В ходе проверки прокуратура оценит законность действий должностных лиц организации, которая проводит земляные работы.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что пенсионерка проходила около дома №7 на улице рабочей Молодежи и упала в траншею, которую во время земляных работ разрыла подрядная организация для прокладки труб отопления.
Серовская городская прокуратура организовала проверку из-за травмирования пожилой женщины. В ходе проверки прокуратура оценит законность действий должностных лиц организации, которая проводит земляные работы.
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