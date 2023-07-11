В реке Нейва в Нижней Синячихе нашли тело утонувшего подростка





– добавил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «На место происшествия по получении информации о таинственном исчезновении подростка прибыли сыщики межмуниципального отдела МВД России "Алапаевский". Когда стало понятно, что, скорее всего, ребёнка необходимо искать в воде, было принято решение о привлечении специалистов водолазного дела. В итоге они и нашли погибшего. По предварительным данным, признаков криминала в ситуации не усматривается. В качестве приоритетной рассматривается версия несчастного случая при купании подростка в реке»,

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

Сегодня, 11 июля, в реке Нейва в селе Нижняя Синячиха обнаружили тело 16-летнего подростка, который пропал 9 июля.Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что 5 июля подросток приехал с родителями в село в гости, а 9 июля вместе с другом отправился на речку. Приятель позже отправился домой, а юноша продолжил плавать. Через некоторое время друг подростка вернулся к реке, но обнаружил на берегу лишь верхнюю одежду своего товарища. Он рассказал обо всем взрослым, которые передали информацию об исчезновении мальчика в правоохранительные органы.Для установления точной причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники и знакомые погибшего.