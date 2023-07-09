Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург – Серов



Фото: УГИБДД по Свердловской области



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

Сегодня около 7:20 на 225-м километре автодороги Екатеринбург – Серов произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии пострадали четыре человека.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель большегруза «Купава 5701-0000311» ехал из Екатеринбурга, вёз продукты в Лесной. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью», которая ехала из Новой Ляли в Екатеринбург. От удара «Газель» отбросило на автомобиль «ЗАЗ-Шанс», который также направлялся в Екатеринбург.В ДТП пострадали четыре человека. Водителя большегруза «Купава» госпитализировали с различными травмами в Нижнетуринскую больницу. В ту же больницу за медицинской помощью обратились с телесными повреждениями водители «ЗА3-Шанса» и «Газели», а также пассажир «ЗАЗ-Шанса».Сотрудниками полиции установили, что ранее водитель большегруза привлекался к административной ответственности за превышение скорости и неиспользование ремней безопасности.Полицейские проверили водителей «ЗАЗ-Шанса» и «Газели» на состояние опьянения. Как выяснилось, оба водителя были трезвыми. В больнице у водителя большегруза возьмут кровь, чтобы проверить, в каком состоянии он в момент аварии.