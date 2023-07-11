Около аэропорта Кольцово водитель BMW X5 насмерть сбил пешехода



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На автодороге Екатеринбург – Кольцово водитель BMW X5 насмерть сбил пешехода. ДТП произошло сегодня в 08.20.По предварительной информации, водитель BMW X5 ехал со стороны аэропорта Кольцово в сторону Екатеринбурга по крайней левой полосе и сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть.В результате ДТП молодой человек 2004 года рождения скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем иномарки находился 24-летний мужчина со стажем вождения пять лет. Он пояснил, что ехал со скоростью 110 км/ч, когда неожиданно с правой полосы на дорогу выбежал пешеход. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.По факту ДТП проводится расследование.