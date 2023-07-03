Воспитательница детсада в Екатеринбурге ударила детей проводом от зарядки





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры. «По предварительной информации, воспитательница одного из детских садов нанесла телесные повреждения малолетним детям проводом от зарядного устройства»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге воспитательница детского сада ударила детей проводом от зарядного устройства. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.Кроме того, родители воспитанников детского сада пожаловались и на другие противоправные действия со стороны воспитательницы в отношении их детей. Прокуратура в ходе проверки выясняет все обстоятельства произошедшего.Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга организовал проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков статьи 117 УК РФ (истязание).