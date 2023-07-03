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Воспитательница детсада в Екатеринбурге ударила детей проводом от зарядки
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге воспитательница детского сада ударила детей проводом от зарядного устройства. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.
Кроме того, родители воспитанников детского сада пожаловались и на другие противоправные действия со стороны воспитательницы в отношении их детей. Прокуратура в ходе проверки выясняет все обстоятельства произошедшего.
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга организовал проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков статьи 117 УК РФ (истязание).
«По предварительной информации, воспитательница одного из детских садов нанесла телесные повреждения малолетним детям проводом от зарядного устройства»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Кроме того, родители воспитанников детского сада пожаловались и на другие противоправные действия со стороны воспитательницы в отношении их детей. Прокуратура в ходе проверки выясняет все обстоятельства произошедшего.
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга организовал проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков статьи 117 УК РФ (истязание).
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