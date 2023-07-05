Автомобиль сбил подростка на электросамокате в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Kia Rio сбил подростка на электросамокате. ДТП произошло днем 10 июля на улице Белинского.По предварительным данным водитель Kia Rio ехал по улице Шварца со стороны Белинского в сторону Крестинского и сбил подростка на электросамокате, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.В результате ДТП 15-летнего мальчика доставили в больницу с травмой ноги. У автомобиля разбито лобовое стекло.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находился 31-летний мужчина со стажем вождения 10 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД ранее он не привлекался.