Погоню за «хромой» иномаркой пришлось устроить экипажу ДПС в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Воскресным вечером иномарка о трёх колёсах ездила по району «Старая Гальянка» в Нижнем Тагиле. А когда её попытались остановить сотрудники ГИБДД, водитель «хромой» машины даже устроил с ними гонки.О странной машине без одного колеса сообщили в ГИБДД сами жители Нижнего Тагила. Звонивших смутило даже не то, что состояние машины не слишком способствовало движению. Характер манёвров старенького «Ниссана» указывал на то, что и с водителем его не всё в порядке. Отправленный на проверку полученной информации экипаж ДПС действительно обнаружил описанный «Nissan Almera» в Гальяно-Горбуновском массиве города. А когда водителю иномарки дали сигнал остановиться, чтобы пообщаться с охранниками дорожного порядка, он только увеличил скорость.Впрочем, долго убегать от экипажа ДПС на своём трёхколёсном «Ниссане» у нарушителя не получилось. Тут-то и выяснилось, что отсутствие колеса у машины — не самая главная проблема. Водитель иномарки оказался попросту пьян. Потому и поведение его на дороге было не вполне адекватным.Как сообщает агентство новостей «Между строк», задержанного пьяного водителя трёхколёсной иномарки подозревают в ещё одном серьёзном нарушении. По некоторым сведениям, он был лишён водительских прав и тем более не должен был садиться за руль машины.