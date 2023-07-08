Велосипедист серьёзно повредил руки на въезде в один из дворов Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбуржцы старательно огораживаются друг от друга. Вокруг жилых домов растут заборы, на въездах во дворы появляются шлагбаумы. А там, где не хватает средств на подобные преграды, люди начинают мастерить их, из чего попадётся. И это — как показывает опыт — не всегда безопасно для окружающих.Жители одного из домов на улице Восточной в Екатеринбурге решили оградить небольшой закуток во дворе от парковки там постороннего транспорта. Так на небольшой асфальтированной площадке появились столбики, между которыми натянули металлическую проволоку. Вот только проволоку умельцы выбрали такую тонкую, что её не всякий заметит. Один велосипедист и не заметил. Не подозревая о препятствии он проехал во двор и... получил глубокие порезы обеих рук.Мужчине оказали первую помощь на месте — обработали раны и перебинтовали травмированные конечности очевидцы происшествия. Для велосипедиста этот неприятный инцидент мог закончиться ещё плачевнее, если бы он ехал по тихому дворику с чуть большей скоростью.Меж тем, стоит напомнить, что установка любых заборов и прочих ограждений в публичных местах должны согласовываться, а решение об их установке должно приниматься на собрании жильцов. Более того, ограждения должны соответствовать определённым нормам. Так, например, они не должны создавать препятствие для машин экстренных служб, равно как и становиться помехой в пешеходных зонах.