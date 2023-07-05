Сразу три машины повредил «взбесившийся» самосвал в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге произошло массовое столкновение машин. Виновником дорожно-транспортного происшествия стал 69-летний водитель самосвала, который «собрал» перед собой сразу три легковушки иностранного и отечественного производства.Местом происшествия стал оживлённый перекрёсток улиц Куйбышева и Белинской. Мужчина ха рулём самосвала «забыл» про безопасную дистанцию между идущим впереди транспорт и ехал слишком близко за легковой автомобилем. На светофоре это привело к беде — тяжёлая машина не успела вовремя остановиться и врезалась в уже притормозившую иномарку. Та от удара проехала вперед и, в свою очередь, врезалась во впереди стоящю машину. Таким образом, на дороге собралась «гармошка» из одного самосвала, двух иномарок — «Hyundai Getz» и «Geely Emgrand» — и одной «Волги».Как сообщает телеграм-канад «Екатеринбург ЧП», в ДТП пострадала 38-летняя женщина, сидевшая за рулём одной из иномарок. Нё пришлось госпитализировать с черепно-мозговой травмой и раной затылка.