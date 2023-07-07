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В Березовском пропал нуждающийся в медпомощи пенсионер
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В поселке Солнечный в Березовском пропал 78-летний Сергей Владимирович Иванов. Его местонахождение неизвестно с 5 июля. В поисковом отряде «Прорыв» сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, голубые глаза, волосы светло-русые с сединой.
На момент пропажи был одет в серую футболку, черные спортивные брюки и серые тряпичные кроссовки.
Розыском пропавшего занимаются ОВД Берёзовского городского округа и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Иванова, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 694-75-00 (полиция) и 8 (900) 044-02-20 («Прорыв», Наталия).
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, голубые глаза, волосы светло-русые с сединой.
На момент пропажи был одет в серую футболку, черные спортивные брюки и серые тряпичные кроссовки.
Розыском пропавшего занимаются ОВД Берёзовского городского округа и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Иванова, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 694-75-00 (полиция) и 8 (900) 044-02-20 («Прорыв», Наталия).
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