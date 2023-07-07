В Березовском пропал нуждающийся в медпомощи пенсионер

Анна Биттараева © Вечерние ведомости

В поселке Солнечный в Березовском пропал 78-летний Сергей Владимирович Иванов. Его местонахождение неизвестно с 5 июля. В поисковом отряде «Прорыв» сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, голубые глаза, волосы светло-русые с сединой.На момент пропажи был одет в серую футболку, черные спортивные брюки и серые тряпичные кроссовки.Розыском пропавшего занимаются ОВД Берёзовского городского округа и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Иванова, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 694-75-00 (полиция) и 8 (900) 044-02-20 («Прорыв», Наталия).