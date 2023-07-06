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В Екатеринбурге на площади 800 «квадратов» сгорели два дома и две машины
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В воскресенье вечером огнеборцы тушили крупный пожар на улице Березовской в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило в 18.40. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сгорели сухая трава, автомобили УАЗ и Lada Priora, деревянные надворные постройки и два частных жилых дома.
В тушении пожара участвовал 41 огнеборец, было задействовано 11 единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 21.46. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены только сегодня – в 06.00.
Сообщение о возгорании поступило в 18.40. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сгорели сухая трава, автомобили УАЗ и Lada Priora, деревянные надворные постройки и два частных жилых дома.
В тушении пожара участвовал 41 огнеборец, было задействовано 11 единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 21.46. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены только сегодня – в 06.00.
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