Водитель Mercedes сбил в Екатеринбурге 12-летнюю девочку



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Mercedes-Benz сбил 12-летнюю девочку. ДТП произошло вчера в 18.00 на перекрестке Восстания – Бакинских Комиссаров.По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz ехал со стороны улицы Восстания на Бакинских Комиссаров и при повороте налево на зеленый свет на регулируемом перекрестке сбил девочку. Она переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.В результате ДТП пострадала 12-летняя девочка. У нее предварительно диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем Mercedes находился 25-летний мужчина со стажем вождения пять лет. Он пояснил, что при проезде перекрестка не заметил девочку из-за слепящего солнца.