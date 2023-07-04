Водитель Kia насмерть сбил пенсионерку на дворовой территории в Екатеринбурге





– сказали в пресс-группе. «На месте происшествия инспекторами Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По факту ДТП проводится расследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 7 июля, в Екатеринбурге во дворе дома №53 на улице Амундсена водитель Kia Ceed насмерть сбил 82-летнюю пенсионерку. Обстоятельства ДТП выясняются.По предварительным данным, 35-летний водитель Kia Ceed, двигаясь задним ходом, не заметил пожилую женщину и сбил ее. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия, сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.