Возрастное ограничение 18+
Водитель Kia насмерть сбил пенсионерку на дворовой территории в Екатеринбурге
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 7 июля, в Екатеринбурге во дворе дома №53 на улице Амундсена водитель Kia Ceed насмерть сбил 82-летнюю пенсионерку. Обстоятельства ДТП выясняются.
По предварительным данным, 35-летний водитель Kia Ceed, двигаясь задним ходом, не заметил пожилую женщину и сбил ее. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия, сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
По предварительным данным, 35-летний водитель Kia Ceed, двигаясь задним ходом, не заметил пожилую женщину и сбил ее. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия, сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«На месте происшествия инспекторами Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По факту ДТП проводится расследование»,
– сказали в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».