Юная пассажирка «легковушки» получила серьёзные травмы в ДТП в Верхнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Столкновение автобуса с легковым автомобилем отечественного производства произошло пятничным утром в Верхнем Тагиле. Серьёзно пострадала девушка, которая ехала на пассажирском сидении «ВАЗа».По информации кировградского издания «Местные ведомости», авария произошла 7 июля в седьмом часу утра. Автомобиль марки «ВАЗ-2107» следовал по улице Ленина. На выезде с неё 19-летний водитель решил обогнать следовавший в том же направлении автобус марки «ЛИАЗ». Во время совершения манёвра он не выдержал безопасную дистанцию и «бортанул» представителя общественного транспорта.Удар машины об автобус получился сильным и пришёлся как раз в ту часть «семёрки», где сидела 19-летняя пассажирка. Ситуацию усугубило то, что девушка не была пристёгнута ремнём безопасности. В итоге она получила тяжёлые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение Невьянской центральной районной больницы.Остальные люди, находившиеся в момент ДТП внутри двух транспортных средств, не пострадали. Обошлось и без пострадавших среди пешеходов, а большой риск этого существовал, ведь после столкновения легковой автомобиль выбросило на тротуар. Но поскольку происходило ранним утром, прохожих там в тот момент не было.