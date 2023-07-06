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В Кушве пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Кушве пропал 77-летний Вениамин Евгеньевич Шипицин. Его местонахождение неизвестно с 4 июля. В поисковом отряде «Прорыв» сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы. Одет был в темно-синюю футболку, черные штаны и тапочки цвета хаки.
Розыском пропавшего занимаются МО МВД России «Кушвинский». Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вениамина Шипицина, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 442-49-10.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы. Одет был в темно-синюю футболку, черные штаны и тапочки цвета хаки.
Розыском пропавшего занимаются МО МВД России «Кушвинский». Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вениамина Шипицина, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 442-49-10.
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