В Кушве пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Кушве пропал 77-летний Вениамин Евгеньевич Шипицин. Его местонахождение неизвестно с 4 июля. В поисковом отряде «Прорыв» сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы. Одет был в темно-синюю футболку, черные штаны и тапочки цвета хаки.Розыском пропавшего занимаются МО МВД России «Кушвинский». Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вениамина Шипицина, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 442-49-10.