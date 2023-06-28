Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за июнь пропали 100 человек
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За июнь этого года в Свердловской области пропали 100 человек. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Согласно статистике отряда, за месяц поступило 100 заявок на поиск людей по всей области. Найдены живыми 63 человека, мертвыми – четыре. Найдены родные у потерявшихся и доставлены домой – 10.
Было отказано в поиске по восьми заявкам, в «Жди Меня» отправили одну заявку. 14 человек до сих пор не нашли.
Поиски пропавших продолжаются: распространяются ориентировки и проверяются свидетельства.
Согласно статистике отряда, за месяц поступило 100 заявок на поиск людей по всей области. Найдены живыми 63 человека, мертвыми – четыре. Найдены родные у потерявшихся и доставлены домой – 10.
Было отказано в поиске по восьми заявкам, в «Жди Меня» отправили одну заявку. 14 человек до сих пор не нашли.
Поиски пропавших продолжаются: распространяются ориентировки и проверяются свидетельства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пропавшего в Березовском мальчика нашли
06 июля 2023
06 июля 2023