В Свердловской области за июнь пропали 100 человек

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

За июнь этого года в Свердловской области пропали 100 человек. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».Согласно статистике отряда, за месяц поступило 100 заявок на поиск людей по всей области. Найдены живыми 63 человека, мертвыми – четыре. Найдены родные у потерявшихся и доставлены домой – 10.Было отказано в поиске по восьми заявкам, в «Жди Меня» отправили одну заявку. 14 человек до сих пор не нашли.Поиски пропавших продолжаются: распространяются ориентировки и проверяются свидетельства.