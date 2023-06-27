Из Уральского института кардиологии в Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 285 человек



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Уральском институте кардиологии на улице 8 Марта в Екатеринбурге произошел пожар. Из здания эвакуировались 285 человек.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что возгорание произошло в подвальном помещении корпуса лечебного учреждения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.Самостоятельно из здания эвакуировались 285 человек, в том числе 165 пациентов. Информации о пострадавших не поступало.На место происшествия прибыли 42 огнеборца, было задействовано 13 единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 09.26. Сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций, а также вентиляция помещений от дыма.