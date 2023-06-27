Возрастное ограничение 18+
Из Уральского института кардиологии в Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 285 человек
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в Уральском институте кардиологии на улице 8 Марта в Екатеринбурге произошел пожар. Из здания эвакуировались 285 человек.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что возгорание произошло в подвальном помещении корпуса лечебного учреждения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Самостоятельно из здания эвакуировались 285 человек, в том числе 165 пациентов. Информации о пострадавших не поступало.
На место происшествия прибыли 42 огнеборца, было задействовано 13 единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 09.26. Сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций, а также вентиляция помещений от дыма.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что возгорание произошло в подвальном помещении корпуса лечебного учреждения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Самостоятельно из здания эвакуировались 285 человек, в том числе 165 пациентов. Информации о пострадавших не поступало.
На место происшествия прибыли 42 огнеборца, было задействовано 13 единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 09.26. Сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций, а также вентиляция помещений от дыма.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».