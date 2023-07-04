Две легковушки столкнулись на ЕКАД, оба водителя погибли



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Екатеринбургской кольцевой автодороги вчера около 21.00 столкнулись Lada Granta и Mazda-6. В ДТП погибли два человека.По предварительным данным, водитель Lada Granta ехал по кольцевой автодороге со стороны Полевского тракта в сторону Челябинского тракта, выехал на участок с односторонним движением и столкнулся с Mazda-6.В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались 66-летний водитель Lada и 28-летняя женщина-водитель иномарки.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что стаж вождения 66-летнего мужчины составлял два года, а водительский стаж женщины – 10 лет. По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого установят окончательную причину аварии.