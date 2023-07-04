Невнимательный водитель врезался в машину с детьми на улице Верхотурья

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 5 июля, на одной улиц Верхотурья легковая машина с двумя детьми попала в ДТП. Виновником аварии стал невнимательный водитель иномарки.Столкновение двух «легковушек» произошло в первой половине дня на перекрестке улиц Комсомольская и Карла Маркса. Водитель машины «Фиат- Дукато» при движении по второстепенной дороге при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада», который двигался по главной дороге. В отечественной легковушке в момент столкновения находились, помимо водителя, двое несовершеннолетних — дети восьми и двух лет.К счастью, обошлось без серьёзных травм. Некоторым из участников инцидента оказали разовую медицинскую помощь прямо на месте происшествия.Как сообщает ГИБДД города Верхотурье, столкновение произошло из-за того, что 25-летний водитель иномарки отвлёкся от дороги и не заметил «Ладу». На месте происшествия сотрудниками полиции проведены замеры, составлены процессуальные документы. Подробности произошедшего выясняются.