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Невнимательный водитель врезался в машину с детьми на улице Верхотурья
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Сегодня, 5 июля, на одной улиц Верхотурья легковая машина с двумя детьми попала в ДТП. Виновником аварии стал невнимательный водитель иномарки.
Столкновение двух «легковушек» произошло в первой половине дня на перекрестке улиц Комсомольская и Карла Маркса. Водитель машины «Фиат- Дукато» при движении по второстепенной дороге при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада», который двигался по главной дороге. В отечественной легковушке в момент столкновения находились, помимо водителя, двое несовершеннолетних — дети восьми и двух лет.
К счастью, обошлось без серьёзных травм. Некоторым из участников инцидента оказали разовую медицинскую помощь прямо на месте происшествия.
Как сообщает ГИБДД города Верхотурье, столкновение произошло из-за того, что 25-летний водитель иномарки отвлёкся от дороги и не заметил «Ладу». На месте происшествия сотрудниками полиции проведены замеры, составлены процессуальные документы. Подробности произошедшего выясняются.
Столкновение двух «легковушек» произошло в первой половине дня на перекрестке улиц Комсомольская и Карла Маркса. Водитель машины «Фиат- Дукато» при движении по второстепенной дороге при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада», который двигался по главной дороге. В отечественной легковушке в момент столкновения находились, помимо водителя, двое несовершеннолетних — дети восьми и двух лет.
К счастью, обошлось без серьёзных травм. Некоторым из участников инцидента оказали разовую медицинскую помощь прямо на месте происшествия.
Как сообщает ГИБДД города Верхотурье, столкновение произошло из-за того, что 25-летний водитель иномарки отвлёкся от дороги и не заметил «Ладу». На месте происшествия сотрудниками полиции проведены замеры, составлены процессуальные документы. Подробности произошедшего выясняются.
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