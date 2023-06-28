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В Екатеринбурге 12-летний мальчик перебегал дорогу и попал под колеса иномарки
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Hyundai Solaris сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло вчера в 19.15 на проспекте Космонавтов.
По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris ехал по улице Шефской со стороны Совхозной в сторону проспекта Космонавтов и сбил мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП 12-летнего мальчика доставили в больницу с переломом руки и травмой живота.
По словам матери пострадавшего ребенка, сын был на прогулке, поторопился домой и решил сократить путь. О случившемся мать узнала от очевидца происшествия, позвонившего ей.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что за рулем Hyundai Solaris находился 42-летний мужчина со стажем вождения 22 года.
По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris ехал по улице Шефской со стороны Совхозной в сторону проспекта Космонавтов и сбил мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП 12-летнего мальчика доставили в больницу с переломом руки и травмой живота.
По словам матери пострадавшего ребенка, сын был на прогулке, поторопился домой и решил сократить путь. О случившемся мать узнала от очевидца происшествия, позвонившего ей.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что за рулем Hyundai Solaris находился 42-летний мужчина со стажем вождения 22 года.
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