В Екатеринбурге 12-летний мальчик перебегал дорогу и попал под колеса иномарки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Hyundai Solaris сбил 12-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло вчера в 19.15 на проспекте Космонавтов.По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris ехал по улице Шефской со стороны Совхозной в сторону проспекта Космонавтов и сбил мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.В результате ДТП 12-летнего мальчика доставили в больницу с переломом руки и травмой живота.По словам матери пострадавшего ребенка, сын был на прогулке, поторопился домой и решил сократить путь. О случившемся мать узнала от очевидца происшествия, позвонившего ей.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что за рулем Hyundai Solaris находился 42-летний мужчина со стажем вождения 22 года.