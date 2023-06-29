В пятиэтажке на улице Гагарина в Екатеринбурге произошел пожар





– отметил Вячеслав Новиков. «На пожаре было сосредоточено 14 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава. Развернут оперативный штаб для координации действий. Пострадавших и погибших не допущено»,



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина, 12. На площади 300 квадратных метров горела кровля.Исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Новиков рассказал, что пожар произошел в чердачном помещении пятиэтажного дома. Огонь интенсивно распространялся по чердаку и кровле на площади 300 квадратных метров.В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар локализовали в 06.57. Для ликвидации возгорания на кровле здания используется высотная техника, а для удаления дыма из подъездов – тактическая вентиляция.Открытое горение пожарные ликвидировали в 07.07.