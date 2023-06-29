Сломавший ногу тагильчанин ночь провёл в лесу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Крайне неудачно сходил «по грибы» житель Нижнего Тагила. В поисках лесных даров он упал и сломал ногу. Найти помощь посреди леса оказалось не так-то просто.Грибник из Нижнего Тагила не успел углубиться в лоно природы слишком далеко — ногу он сломал в полутора километрах от садового товарищества «Сокол». Однако, как выяснилось, и этого расстояния от цивилизации достаточно, чтобы лишиться связи с миром. Грибник попытался сразу же вызвать помощь, но обнаружил, что его сотовый телефон «не ловит». И заночевать мужчине пришлось в лесу. А на утро он продолжил с трудом передвигаться среди деревьев в поисках точки, где появилась мобильная связь.Только в понедельник, 3 июля, травмированный тагильчанин смог позвонить на номер 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб в СНГ и Европе). За пострадавшим сразу же была выслана поисково-спасательная группа Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил. Поисковикам удалось отыскать мужчину и на квадроцикле доставить до города, — сообщает паблик «[ТТ] Нижний Тагил».