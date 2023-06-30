Жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга стали свидетелями неучтённого ДТП

«Водитель продолжил движение, сказал, что он не виноват, и повёз нас дальше. По мнению тех пассажиров, кто видел момент столкновения, на самокате был подросток. На что водитель и кондуктор данного автобуса 068 сказали, что считают детьми только людей до 10 лет, — пишет анонимный пользователь «ВКонтакте» в группе «Уралмаш-Эльмаш», и прикладывает фото автобуса, по его словам, совершившего наезд на подростка.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На Площади 1 Пятилетки произошло столкновение автобуса с несовершеннолетним самокатчиком. Об этом утверждают жители Орджоникидзевского района Екатеринбурга в соцсетях. Официальных данных нет, поскольку оба участника ДТП предпочли скрыться с места происшествия.По словам очевидцев, сегодня, 4 июля, примерно в 13:40 автобус, следовавший по маршруту №68, сбил подростка на электросамокате. Это произошло в микрорайоне Уралмаш на остановке Площадь 1 Пятилетки. По всей видимости, удар был не очень сильным, поскольку самокатчик самостоятельно поднялся с проезжей части и уехал. Продолжил движение и водитель автобуса.Стоит напомнить, что оставление места ДТП — довольно серьёзное нарушение. КОАПП РФ позволяет лишать таких водителей прав, а то и отправлять под административный арест.