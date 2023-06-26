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В Краснотурьинске в открытый колодец упал подросток

17.23 Вторник, 4 июля 2023
Фото: Вечерние ведомости
В Краснотурьинске 15-летний подросток упал в открытый колодец. Инцидент произошел сегодня утром.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, при падении подросток получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.

Следственный отдел по Краснотурьинску проводит процессуальную проверку. Устанавливаются степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, ответственная за содержание колодца организация и все обстоятельства инцидента.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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