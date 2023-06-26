В Краснотурьинске в открытый колодец упал подросток

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске 15-летний подросток упал в открытый колодец. Инцидент произошел сегодня утром.Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, при падении подросток получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.Следственный отдел по Краснотурьинску проводит процессуальную проверку. Устанавливаются степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, ответственная за содержание колодца организация и все обстоятельства инцидента.