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В Екатеринбурге иномарка влетела в забор, водитель погиб

10.20 Вторник, 4 июля 2023
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов автомобиль Mazda-3 врезался в забор. Водитель машины погиб.

ДТП произошло сегодня в 02.44. По предварительным данным, водитель Mazda-3 ехал по проспекту Космонавтов со стороны Победы в сторону Ильича, не справился с управлением и врезался в забор.

В результате ДТП 24-летний водитель скончался от полученных травм на месте происшествия. Стаж вождения мужчины составлял два года.

«На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Сотрудниками полиции на месте были проведены замеры и составлены процессуальные документы. По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП»,

– сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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16:31 В Верхней Салде трехлетний ребенок остался без присмотра и ушел из детсада
15:58 В столице Урала хотят отремонтировать здание банно-прачечного комбината на Первомайской
15:41 Ради состязаний IRONSTAR в Екатеринбурге 22 июля перекроют дороги
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