В Екатеринбурге иномарка влетела в забор, водитель погиб





– сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Сотрудниками полиции на месте были проведены замеры и составлены процессуальные документы. По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов автомобиль Mazda-3 врезался в забор. Водитель машины погиб.ДТП произошло сегодня в 02.44. По предварительным данным, водитель Mazda-3 ехал по проспекту Космонавтов со стороны Победы в сторону Ильича, не справился с управлением и врезался в забор.В результате ДТП 24-летний водитель скончался от полученных травм на месте происшествия. Стаж вождения мужчины составлял два года.