Иномарка с перегруженным прицепом легла на крышу под Нижним Тагилом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Любящий свою машину автовладелец никогда не станет нагружать её свыше меры. Как показывает практика, излишний груз представляет опасность не только для механизмов автотранспорта, но и для человека за рулём.В минувший уикенд на Салдинском шоссе произошла автоавария, причиной которой, судя по всему, стал перегруз прицепа иномарки. Легковой автомобиль чёрного цвета с прицепом, по словам очевидцев, не раз видели на данном шоссе. А запомнили его автолюбители по тому, что часто он ехал с большой скоростью. В воскресенье, 2 июля, такая езда закончилась тем, что машина вышла из-под контроля водителя и перевернулась, съехав с проезжей части на обочину.К счастью, в этот раз для владельца машины обошлось без травм. Он выбрался из лежащей на крыше машины собственными силами. А вот для того, чтобы снова поставить иномарку на колёса, ему, конечно, понадобилась подмога.Перегруз прицепа — основная версия причин ДТП. Подписчики ВК-сообщества «Инцидент Нижний Тагил» предположили ещё одну: вес груза не превышал нормы, но был неправильно распределён по прицепу. Какая из этих версий верная предстоит разобраться специалистам ГИБДД.