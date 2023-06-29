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Иномарка с перегруженным прицепом легла на крышу под Нижним Тагилом
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Любящий свою машину автовладелец никогда не станет нагружать её свыше меры. Как показывает практика, излишний груз представляет опасность не только для механизмов автотранспорта, но и для человека за рулём.
В минувший уикенд на Салдинском шоссе произошла автоавария, причиной которой, судя по всему, стал перегруз прицепа иномарки. Легковой автомобиль чёрного цвета с прицепом, по словам очевидцев, не раз видели на данном шоссе. А запомнили его автолюбители по тому, что часто он ехал с большой скоростью. В воскресенье, 2 июля, такая езда закончилась тем, что машина вышла из-под контроля водителя и перевернулась, съехав с проезжей части на обочину.
К счастью, в этот раз для владельца машины обошлось без травм. Он выбрался из лежащей на крыше машины собственными силами. А вот для того, чтобы снова поставить иномарку на колёса, ему, конечно, понадобилась подмога.
Перегруз прицепа — основная версия причин ДТП. Подписчики ВК-сообщества «Инцидент Нижний Тагил» предположили ещё одну: вес груза не превышал нормы, но был неправильно распределён по прицепу. Какая из этих версий верная предстоит разобраться специалистам ГИБДД.
В минувший уикенд на Салдинском шоссе произошла автоавария, причиной которой, судя по всему, стал перегруз прицепа иномарки. Легковой автомобиль чёрного цвета с прицепом, по словам очевидцев, не раз видели на данном шоссе. А запомнили его автолюбители по тому, что часто он ехал с большой скоростью. В воскресенье, 2 июля, такая езда закончилась тем, что машина вышла из-под контроля водителя и перевернулась, съехав с проезжей части на обочину.
К счастью, в этот раз для владельца машины обошлось без травм. Он выбрался из лежащей на крыше машины собственными силами. А вот для того, чтобы снова поставить иномарку на колёса, ему, конечно, понадобилась подмога.
Перегруз прицепа — основная версия причин ДТП. Подписчики ВК-сообщества «Инцидент Нижний Тагил» предположили ещё одну: вес груза не превышал нормы, но был неправильно распределён по прицепу. Какая из этих версий верная предстоит разобраться специалистам ГИБДД.
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