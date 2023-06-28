В Екатеринбурге на 40-летия Комсомола десятилетний мальчик попал под машину





– сообщили в городской Госавтоинспекции. «Сотрудниками полиции установлено, что пострадавший ребенок гулял на школьном дворе со старшим братом. Возвращаясь домой, при переходе проезжей части по регулируемому пешеходному переходу, не дождался разрешающего сигнала и стал перебегать, но был сбит»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 1 июля, около 17.10 на улице 40-летия Комсомола десятилетний мальчик попал под машину Kia Optima, когда перебегал через дорогу. В ГИБДД «Вечерним ведомостям» сообщили, что ребенок бежал по пешеходному переходу на красный.В результате ДТП мальчика доставили в больницу с переломом ноги.Отец мальчик объяснить поведение своего сына не смог. По его словам, он регулярно проводил беседы о соблюдении правил дорожного движения и раньше его ребенок не нарушал их.