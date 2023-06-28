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В Екатеринбурге на 40-летия Комсомола десятилетний мальчик попал под машину

12.15 Воскресенье, 2 июля 2023
Свердловская область / Новости дня / Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Вчера, 1 июля, около 17.10 на улице 40-летия Комсомола десятилетний мальчик попал под машину Kia Optima, когда перебегал через дорогу. В ГИБДД «Вечерним ведомостям» сообщили, что ребенок бежал по пешеходному переходу на красный.

«Сотрудниками полиции установлено, что пострадавший ребенок гулял на школьном дворе со старшим братом. Возвращаясь домой, при переходе проезжей части по регулируемому пешеходному переходу, не дождался разрешающего сигнала и стал перебегать, но был сбит»,

– сообщили в городской Госавтоинспекции.


В результате ДТП мальчика доставили в больницу с переломом ноги.

Отец мальчик объяснить поведение своего сына не смог. По его словам, он регулярно проводил беседы о соблюдении правил дорожного движения и раньше его ребенок не нарушал их.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:48 В Верхней Салде из-за празднования 90-летия ВСМПО перекроют улицы
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11:09 Цены на коммуналки в уральской столице обновили исторический максимум
10:16 В Екатеринбурге ушел из жизни преподаватель ИЕНиМ УрФУ Сергей Сизый
09:30 Четыре человека пострадали в аварии на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск
19:20 Пострадавшая в аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень пятимесячная малышка скончалась
17:36 В Свердловской области нашли заблудившуюся в лесу 45-летнюю женщину
16:40 Из-за усталости водителя четыре человека пострадали в ДТП в Серове
15:33 Свердловские спасатели предупредили о грозе и сильном ветре 2 июля
15:08 В столице Урала могут построить рыбную ферму
14:04 Расследование аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень передали СК
13:30 В уральской столице водитель из-за приступа эпилепсии устроил ДТП
12:38 Погорельцам из Сосьвы начали вручать ключи от новых домов
11:25 Из-за ремонта путепровода два дня будут перекрывать участок ЕКАД
10:30 В Екатеринбурге хотят снести старые общежития УрФУ и построить новые
09:32 Пострадавшие в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень в тяжелом состоянии
21:36 Девять человек пострадали в столкновении машин на автодороге Екатеринбург — Тюмень
21:18 Ветеран Северского трубного завода стал почётным гражданином Полевского округа
20:33 Мэрия Нижнего Тагила ищет желающих за 76 миллионов заняться городскими парками
19:52 Между Краснотурьинском и Челябинском перевернулся прицеп с буровой установкой
19:32 Музыкальные «Безумные дни» начались в Екатеринбурге
18:51 Из-за пожара лишился своего хозяйства один из садоводов Верхней Пышмы
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