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В Екатеринбурге на 40-летия Комсомола десятилетний мальчик попал под машину
Свердловская область / Новости дня / Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Вчера, 1 июля, около 17.10 на улице 40-летия Комсомола десятилетний мальчик попал под машину Kia Optima, когда перебегал через дорогу. В ГИБДД «Вечерним ведомостям» сообщили, что ребенок бежал по пешеходному переходу на красный.
В результате ДТП мальчика доставили в больницу с переломом ноги.
Отец мальчик объяснить поведение своего сына не смог. По его словам, он регулярно проводил беседы о соблюдении правил дорожного движения и раньше его ребенок не нарушал их.
«Сотрудниками полиции установлено, что пострадавший ребенок гулял на школьном дворе со старшим братом. Возвращаясь домой, при переходе проезжей части по регулируемому пешеходному переходу, не дождался разрешающего сигнала и стал перебегать, но был сбит»,
– сообщили в городской Госавтоинспекции.
В результате ДТП мальчика доставили в больницу с переломом ноги.
Отец мальчик объяснить поведение своего сына не смог. По его словам, он регулярно проводил беседы о соблюдении правил дорожного движения и раньше его ребенок не нарушал их.
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