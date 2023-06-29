Между Краснотурьинском и Челябинском перевернулся прицеп с буровой установкой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне вечером, 29 июня, на трассе Серов — Североуральск — Ивдель перевернулся прицеп КАМАЗа. Из-за ДТП образовалась пробка и было сломано дорожное ограждение.За рулём КАМАЗа, к которому была прицеплена буровая установка, сидел 28-летний мужчина. Он следовал из Краснотурьинска в Челябинск. На 7 километре вышеуказанной дороги крепление не выдержало, из-за чего прицеп со своим нелёгким грузом на полной скорости перевернулся. Буровая установка обрушилась на металлическое ограждение дороги, выгнув его.Чтобы поставить прицеп на колёса понадобилось применение спецтехники. Это время потоком машин управляли автоинспекторы, — сообщает ВК-сообщество «Подслушано Ивдель». В отношении молодого водителя они вынесли постановление по делу об административном правонарушении по статье 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»). Незадачливому молодому человеку грозит крупный штраф.