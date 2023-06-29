Из-за пожара лишился своего хозяйства один из садоводов Верхней Пышмы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью большой пожар уничтожил частные владения в одном из садовых товариществ Верхней Пышмы. В огне погибло основное здание и надворные постройки.Пожар произошёл в ночь с четверга на пятницу в садовом некоммерческом товариществе «Машиностроитель» Верхней Пышмы. На участке №36 огнём оказалось охвачен двухэтажный жилой домик. Стихия повредила и стены, и перекрытия, и кровлю строения. Всё находившиеся внутри имущество также было уничтожено пламенем. Сгорели и надворные постройки на участке, включая теплицу. К счастью, обошлось без физически пострадавших.Как сообщает паблик «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» в соцсети «ВКонтакте», к тушению пожара привлекались силы и средства 66 пожарно-спасательной части и пожарной части 16/6 областной противопожарной службы. В борьбе с огнём приняли участие 13 человек личного состава и 3 единиц пожарной техники.